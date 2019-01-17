17 Ocak Hadi ipucu sorusu: Halikarnassos hangi ilçenin eski adıdır?

Hadi her akşam olduğu gibi bu akşam da 20.30'da yayınlanacak, büyük ödül ise 20 bin TL. Bu akşamın Hadi ipucu sorusu şöyle: Troezen adında bir Dor tarafından kurulduğuna inanılan ve ülkemizin güney bölgesinde yer alan Halikarnassos hangi ilçemizin eski adıdır? İşte 17 Ocak Hadi ipucu sorusunun cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Soruları doğru cevaplamak ve büyük ödülü kazanmak isteyenler diğerlerinden bir adım önde olmak istiyor. 17 Ocak Hadi ipucu sorusu ülkemizin güneyinden geliyor. Coğrafya bilgisine güvenenler bu sorunun cevabını kolay yanıtlayabilir, diğer herkes ise 17 Ocak Hadi ipucu sorusunu ve cevabını haberimizde bulabilirler.

HADİ İPUCU SORUSU: HALİKARNASSOS HANGİ İLÇENİN ADIDIR?

CEVAP: BODRUM

HALİKARNAS

Halikarnas, antik çağlarda günümüz Bodrum’unun bulunduğu yerde bir Karya şehri.Geleneksel olarak Troezen adında bir Dor tarafından kurulduğuna inanılır.

Bir Halikarnaslı olan Herodotos, Halikarnas’ın Triopion’da (Knidos) Dorlar tarafından düzenlenen Apollo festivallerinde yer aldığını söyler ancak Halikarnas edebiyatı ve kültürü tamamen İyonya kültürü ile uyumludur.

Halikarnas, geniş ve korunaklı limanı, deniz yolları üzerindeki önemli konumu ile küçük bir despotluğun başkenti haline geldi. Bu despotluğun en çok bilinen hükümdarı, MÖ 480’de Pers kralı I. Serhas (Xerses) ile birlikte Antik Yunanistan’ı işgal eden Artemis’tir.

MÖ 370 yılı civarında Mausolos zamanında Karya’nın başkentiydi ve çevresi surlarla çevrili, kamu binalarına sahip, gizli bir tersanesi ve kanalı olan bir şehirdi. Bu dönemde Leleglerin zorunlu göçü nedeniyle şehir nüfusu oldukça arttı. Mausolos MÖ 353-352 yıllarında öldüğünde mozolesi Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri oldu.

Dor Birliği’nin altı üyesinden biri olan Halikarnas ve yöresinin yerli halkı Lelegler ve Karyalılardı. Müsgebi ve Çömlekçi'de ortaya çıkan mezarlar ve buluntuları bölgede Miken kültürü ile çağdaş bir yerleşim olduğunu göstermektedir.