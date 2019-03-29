Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Halk Arenası üç televizyon kanalını ikiye katladı!

RTÜK tarafından 8 hafta ceza verilen Halk Arenası, ekranlara yeniden döndü. Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın sunduğu program sosyal medyadaki izleyici sayısıyla üç televizyon programını ikiye katladı.

Sozcu.com.tr
22:43 -
Haberler Gündem

Halk Arenası, ekranlara fırtına gibi geri döndü. RTÜK’ün usta gazeteci Yılmaz Özdil, sanatçılar Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’in sözlerini gerekçe göstererek 8 hafta ceza verdiği Halk Arenası, yeni programında üç televizyon kanalını ikiye katladı.

İLGİLİ HABERHasret bitti! Halk Arenası başladıHasret bitti! Halk Arenası başladı

Programda izlenme oranlarını açıklayan Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar, “CNN, NTV ve HaberTürk’ü toplam bin 824 kişi sosyal medya aracılığıyla izliyor. Halk TV ise 3 bin 641 kişi tarafından izleniyor. Yani üçünün toplamının iki katı” dedi.

İLGİLİ HABERBüyükerşen, neden seçilmesi gerektiğini Halk Arenası'nda açıkladıBüyükerşen, neden seçilmesi gerektiğini Halk Arenası'nda açıkladıİLGİLİ HABERTunç Soyer yanıtladı: Seçildikten sonra yapacağı ilk iş, gideceği ilk yer neresi olacak?Tunç Soyer yanıtladı: Seçildikten sonra yapacağı ilk iş, gideceği ilk yer neresi olacak?

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 22:51 29.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more