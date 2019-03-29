Halk Arenası üç televizyon kanalını ikiye katladı!

Halk Arenası, ekranlara fırtına gibi geri döndü. RTÜK’ün usta gazeteci Yılmaz Özdil, sanatçılar Metin Akpınar ile Müjdat Gezen’in sözlerini gerekçe göstererek 8 hafta ceza verdiği Halk Arenası, yeni programında üç televizyon kanalını ikiye katladı.

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Programda izlenme oranlarını açıklayan Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar, “CNN, NTV ve HaberTürk’ü toplam bin 824 kişi sosyal medya aracılığıyla izliyor. Halk TV ise 3 bin 641 kişi tarafından izleniyor. Yani üçünün toplamının iki katı” dedi.

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