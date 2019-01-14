Halk otobüsüyle zamana karşı yarış!

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü içinde fenalaşan genç kadını şoför, zaman kaybı yaşanmaması için direksiyonu hastaneye kırdı.

Olay, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden Saçaklızade Mahallesi’ne üzerinde sefer yapan 46 H 0346 plakalı halk otobüs içinde meydan geldi. Oğuz Çolak yönetimindeki halk otobüsü ile hat üzerinde seyir halinde iken otobüs yolcuları, genç bir kadının fenalaştığını fark etti. Bunun üzerine şoför, genç kadını hastaneye yetiştirmek için güzergahından çıktı.

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SAĞLIK DURUMU İYİ

Diğer yolcularında yardımıyla otobüsten indirilen genç kadın, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında tedavi altına alındı. İsminin Ayşenur Yardımumar olduğu öğrenilen genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otobüs şoförü Oğuz Çolak ise, “Otobüsün içinde seyir halindeyken bayıldığını söylediler, bende hemen otobüsü hastaneye sürdüm ve rahatsızlanan yolcuyu hastaneye getirdim” dedi. Şoför sefer saatinin kısa süreli gecikmesinden doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için yolcuları tek tek evlerine en yakın durağa kadar götürdü. İHA