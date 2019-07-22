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Halk plajı girişini kapatıp otopark yaptılar

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kundu turizm bölgesindeki halk plajı yaya giriş yolu, bazı oteller tarafından file çekilerek kapatıldı. Kapatılan plaja giriş yolu otele gelen müşterilerin otoparkı oldu. Durumu tepki gösteren vatandaşlar, “Denize uçarak mı gireceğiz?" diyerek tepki gösterdi.

İsmail AKIN / Antalya
13:21 -
Haberler Gündem
Halk plajı girişini kapatıp otopark yaptılar

Daha öncede otellerin işgalleriyle gündeme gelen Aksu halk plajında yeni bir engelleme daha yaşandı. Bölgede hizmet veren bir otel, halk plajı girişindeki yolu fileyle kapattı. Kapatılan yol otelin özel otoparkı haline geldi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ENGELLİYOR

Yaya yolunu kullanarak plaja gitmek isteyen vatandaşlara ise otelin güvenlik görevlilerinin izin vermediği ve bu yüzden zaman zaman kısa süreli gerginlikler yaşandığı öğrenildi. Geçişin yasak olduğunu söyleyen güvenlikçiler, vatandaşı daha ilerdeki plaj girişine yönlendiriyor. Kapatılan yol nedeniyle halka açık olan plaj, otelin özel plajı konumuna geliyor.

“UÇARAK MI DENİZE GİRECEĞİZ?”

Otele ait şezlong ve şemsiyelerin yerleştirildiği plaja, sadece turistlerin girmesine izin verilirken, tatilciler ise “Halk plajına halk alınmıyor. Denizde yüzmek için uçmamız mı lazım?” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, Aksu Belediye başkanı AKP'li Halil Şahin'e olayı çözmesi için çağrıda bulundu.

Son güncelleme: android-time 13:26 22.07.2019
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