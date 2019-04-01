Halk TV’de deprem! Uğur Dündar istifa etti

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de görevden alma ve istifa depremi yaşandı. Halk TV’de kanalla özdeşleşen yüzler; Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel’le yolların ayrıldığı öğrenildi.

DÜNDAR TEPKİ İÇİN İSTİFA ETTİ

Tenkisat depreminin yaşandığı kanalda, Türkiye’nin en çok izlenen programı Halk Arenası’nı yapan duayen gazeteci Sözcü yazarı Uğur Dündar da tüm bu yaşananları protesto etmek için istifa etti.

Konuyla ilgili twitter’dan açıklama yapan Uğur Dündar “Halk Televizyonu’nu bugünlere getiren ekipten Lâle Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gokhan Demirel’in işlerine son verilmiş! Bu haksızlığa karşı çıkıyor ve 6 yıldır tek kuruş almadan program yaptığım Halk TV’den ayrılıyorum” dedi.

“PROTESTO İÇİN İSTİFA ETTİM”

Dündar konuyla ilgili Dündar yaptığı ilk değerlendirmede de “Halk TV’yi bugünlere getiren ekibe çok büyük haksızlık yapıldı. Hem de bir seçim zaferinin sabahında yapıldı. Ben de bunu protesto ederek istifa ettim. Zaten Halk Tv ile maddi bir bağlantım yoktu” ifadelerine yer verdi.