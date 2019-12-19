Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi? Güneş tutulması ne zaman yaşanacak?

Ay’ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ile gözlemlenen güneş tutulması, 2019 yılında üçüncü kez meydana gelecek. İlk ikisi Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen güneş tutulmasının üçüncüsü için kısa bir süre kaldı. Peki güneş tutulması ne zaman?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN YAŞANACAK?

26 Aralık 2019 tarihinde “halkalı Güneş tutulması” olacak. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulma genel zaman ile 03.34-07.01 saatlerinde gerçekleşecek. Suudi Arabistan, Hindistan'ın güneyi, Sumatra, Borneo ve Filipinler'den görülebilecek. Bu tutulma Güneş'in yüzde 97'sini örtecek.