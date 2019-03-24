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Halkçı belediyecilik yapacağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu rantçı belediyecilik karşısında ‘halkçı belediyecilik’ için çalışacağını söyledi.

05:00 -
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Halkçı belediyecilik yapacağız

Daha önce TMMOB Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Karaoğlu, “Bundan on yıl önce ücretsiz ulaşım mümkün dediğimizde, bize “hadi oradan” diyenler, bugün, Ovacık örneğinden sonra ne kastettiğimizi artık anlayabiliyor” dedi. İşçi sınıfının da siyasette var olması gerektiğine dikkat çeken Zehra Güner Karaoğlu, “Seçimleri “demokrasi” diye pazarlıyorlar. Ama biliyoruz ki, bu düzende demokrasinin esamesi yok. TKP, emekçilere siyaset yolunu açtığı için aday olabildim ve emekçilerin insanca yaşayacağı bir kent hayalimiz var” dedi. SÖZCÜ/İSTANBUL

 

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Son güncelleme: android-time 04:43 24.03.2019
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