Hamidiye Su için dikkat çeken karar!

İBB iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.'ye, 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin ardından yönetimin değişmesi nedeniyle kamu kurumları ambargo uygulamaya başladı. İBB personelinin maaşlarının yatırıldığı kamu bankasının Hamidiye Su almayı bırakmasının ardından Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri veren iştirak şirketi TGS, personeli için yıllık 5 bin damacana su alımı anlaşmasını iptal etmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Milli Saraylar, bazı AKP’li ilçe belediyeleri de Hamidiye Su alımını durdurmuştu.

TÜM BİRİMLER HAMİDİYE SU KULLANACAK

Kamu kurumlarının İBB yönetiminin değişmesiyle iştirak şirketi Hamidiye Su ile anlaşmalarını bitirmelerine yönelik tepkiler büyürken Kadıköy Belediyesi Hamidiye Su ile anlaşma imzaladı. İBB'nin iştirak şirketi ile yeni bir sözleşme imzalayan Kadıköy Belediyesi artık tüm birimlerinde Hamidiye Su kullanacak. Anlaşma kapsamında 19 birim için aylık ortalama 950 adet damacana, 27 bin adet pet şişe su alımı yapılacak.