‘Hamile çocuk’ skandalında doktorlara dava

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018 yılında Suriye uyruklu küçük çocukların gebe olduğu halde adli makamlara bildirilmediği ihbar üzerine ortaya çıktı. Skandal olay üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, durumu bildirmeyen sağlık görevlileri hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Savcılık, yapmış olduğu soruşturmada sorumlular hakkında soruşturma izni verilmesi için İstanbul Valiliğine dosyanın gönderildiği ve yapılan inceleme sonucunda denetim kurulu raporunda gebelik teşhisi konulan hasta sayısının 288'i Suriyeli 348 kişi olduğu, bunlardan 51'nin 15 yaş altı olduğu, sadece 17 tanesinin bildiriminin yapıldığı tespit edildi.

Hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu'na göre 15 yaşından küçüklerle rıza olsun olmasın birlikte olunması halinde resen çocuğun cinsel istismarı suçundan soruşturma yapılacağı, 15 yaşından büyük kişiler için tarafların rızası ile cinsel ilişki yaşandığı takdirde bunun cinsel istismar suçunu oluşturmayacağı, 104'üncü maddede düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturacağı bunun da şikayete bağlı bir suç olduğu ve hastaneye başvuran kişilerden hiç birisinin cebir ve tehditle hamile kaldığına yönelik bir iddia ve delil olmadığı için yaş durumlarına göre suçların belirlenmesi ve ona göre de sorumluların yükümlülüğünün tespitinin gerektiği vurgulandı.

Soruşturma kapsamında hastaneden 15 yaş altı hamile olduğu tespit edilen kişilerin ve gerekli tespite rağmen bildirimi yapmayan doktorların listesini istendi. Gelen cevap yazısında 15 yaş altı hamile başvurusunun 51 olduğu ancak bu kişilerden 17'sinin bildiriminin yapıldığı, 34'ünün bildiriminin yapılmadığı, bu 34 kişiden çoğunluğun ise poliklinik kayıt sisteminde bulunan ancak kadın doğum kliğinde olmayan kişiler olduğu belirtildi.

BAŞHEKİM HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER YOK

Skandal olaya ilişkin detayların yer verildiği iddianamede, hamile oldukları tespit edildiklerinde bildirimi yapılması gerektiği, bildirim yapılmayan 34 kişi yönünden bu şahısları muayene eden ve tespitleri yapan 18 doktorun sorumluluğunun bulunduğu belirtildi. Aynı zamanda hastanenin başhekiminin şahısları muayene etmediği ve onlarla doğrudan bir bağlantısı olmadığı için hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

ZİNCİRLEME OLARAK SUÇ BİLDİRİLMEDİ

Soruşturma neticesinde, hamile çocukların bildirimi yapmayan şüpheli doktorlar E.V.K., C.İ., N.A., Ü.H., N.K.A., Ö.A., M.E.Ö., ve G.A. hakkında “Zincirleme olarak kamu görevlisinin suçu bildirmemesi“suçundan 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları istendi. 1'er vakayı bildirmedikleri anlaşılan doktorlar E.U., H.E.A., İ.A.K., İ.B., M.T.K., O.Y., Ş.Y.A., Y.C. için ise “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi“ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisleri istendi.