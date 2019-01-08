Hamile hırsızlar, suçüstü yakalandı

İstanbul‘daki alışveriş merkezilerinde hedef aldıkları turistlerin perdeleme yöntemiyle çanta ve cep telefonlarını çalan hamile 3 kadın suçüstü yakalandı. Emniyete götürülerek sorguya alınan hamile kadınların benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık günü Bakırköy'deki bir alışveriş merkezi girişindeki x-ray'dan Mısır uyruklu Fatma K. isimli turistin çantasının çalınması üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Mısırlı turistin çantasını x-ray cihazına bıraktığı esnada hamile 3 kadının perdeleme yöntemiyle çantayı çaldıklarını belirledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerden Asya T’nin polis ekiplerine yakalanacağını anlayınca cep telefonunu alışveriş merkezinde gezer bir kişinin elinde taşıdığı poşete koymaya çalıştığı, cep telefonunun yere düştüğü anlar görülüyor. BAŞAKŞEHİR'DE TESPİT EDİLDİ Çalışmalarını derinleştiren ekipler, perdeleme yöntemiyle Mısırlı turistin çantasını çalan hamile kadınların kimliklerini belirleyerek takip başlattı. Takiplerini sürdüren ekipler 6 Ocak günü şüphelilerin Başakşehir'deki bir alışveriş merkezinde olduğu bilgisi aldı. Alışveriş merkezine giderek çevre emniyeti alan ekipler şüpheli kadınları takibe aldı. HAMİLE 3 KADIN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Takip esnasında şüpheli kadınların Katar uyruklu Balqes S. isimli turist kadının cep telefonunu çaldığını gören ekipler hemen müdahale etti. Polis görerek cep telefonunu fırlatarak kaçmaya çalışan Asrın G. (32), Asya T. (30) ve Hasret T. (20) isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların 3'ünün de hamile oldukları öğrenildi.

Emniyete götürülerek sorguya alınan kadınlardan Asrın G.'nin 41, Hasret T.'nin 23, Asya T.'nin ise 12 suçtan kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kadınlar adliyeye sevk edildi.

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