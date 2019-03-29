Hamit Tuna kimdir? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı MHP’li Hamit Tuna nereli?

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girecek olan Hamit Tuna’nın hayatı merakla araştırılıyor. Daha önce Toroslar Belediye Başkanı olarak görev yapan Hamit Tuna’nın hayat hikayesi haberimizde yer alıyor. İşte Hamit Tuna kimdir sorusunun cevabı…

HAMİT TUNA KİMDİR?

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna 1961 Yılında Mersin Yalınayak Köyü'nde doğdu. İlkokulu Yalınayak Köyü'nde, Liseyi Mersin Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. 1982 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü'nü tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Isparta Endüstri Meslek Lisesi ve Isparta Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nde öğretmenlik yaptı.

MESLEK HAYATI

1985 yılında başlamış olduğum ticari hayatını devam ettirirken Lefke Avrupa Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirerek Elektrik Mühendisi oldu.

Aktif siyasi hayatına MHP Merkez İlçe kongresi ile başladı. 1995 yılında MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı'nın ardından 1998-2000 yılları arasında İl Başkanlığı görevine geldi.

2002 yılı genel seçimlerinde 4.sıradan Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Adayı oldu.28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Toroslar Belediye Başkanı seçildi ve 3 dönemdir Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2019 Yerel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Hamit Tuna, evli ve iki çocuk sahibidir.