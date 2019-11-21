‘Hamsi yoğunluğu 2 ay daha sürecek’

Karadeniz Bölgesi’nde bu yıl ağlara bolca takılan hamsi, hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürdü. Bölgenin en önemli balıkçı limanlarından Akçakoca’da, 1 Eylül itibarıyla “vira bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, son dönemlerin en yoğun hamsi avcılığını gerçekleştiriyor. Diğer balık türlerinde yaşanan kıtlığın aksine, hamsi avcılığı yapan balıkçıların yüzü gülmeye devam ediyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yaptığı açıklamada, hamsinin dışındaki balık türlerinde beklentinin çok altında bir sezon geçtiğini söyledi. Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de hamsi avcılığının yoğun şekilde sürdürüldüğünü anlatan Karakaş, “Zaten bu da tezgahlarımızda fiyatlarımıza yansımış durumda. Şu anda hamsinin en iyisi 10 lira civarında satılıyor. En az 2 ay daha hamsi yoğunluğu bu şekilde devam edecektir. İnsanlar hamsiye doydu, doymaya da devam edecek.” diye konuştu.

“Balıkçılar stoklamaya başladı”

Hamsi fiyatlarının bundan sonraki dönemde ciddi anlamda düşeceğini sanmadığını dile getiren Karakaş, şöyle devam etti: “Fiyatlar hamsi çoğaldıkça azalacak gibi görünmüyor çünkü hamsinin en yağlı olduğu dönemler. Balık stokçuları şoklamalar yaparak, yazın da satış yapabilmek için hamsiyi artık dolaplara doldurmaya başladı.

Artık teknoloji gelişti. Hamsiler dolapta aylarca saklanabiliyor. Kaliteli hamsi yağlandığı için soğuk hava depolarına da dolduruluyor. Fiyatı bazen havalar çok fırtınalı gittiğinde 12-13 lirayı görebilir. Çok da balık olursa 7 liradan aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Fiyatlar 10 lira seviyesinde seyredecektir.”

Denizde diğer balıkların bulunmamasının da teknelerin hamsi avcılığına yönelmesine neden olduğunu belirten Karakaş, “Palamut olmadı, öyle yoğun bir istavrit olmadı, lüfer, çinekop olmadı.

İnsanlar hamsiye yöneldiği için erken avcılık başladı. Balığın kulağına kar suyu kaçmadı ama deniz yeterince soğudu. Bundan dolayı da balık yeterli yağlılık oranına kavuştu. Şu anda gayet lezzetli. Tam tüketim zamanı.” ifadelerini kullandı. (AA)