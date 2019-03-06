Hamur makinasından 80 bin ‘Captagon’ hap çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'deki bir kargo deposunda şüpheli paket olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Polisler, söz konusu kargo firmasına giderek Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere kargoya verilmiş hamur makinesini buldu. Bunun üzerine ahşap kasa içerisindeki makine çıkarılarak söküldü. Makinanın silindir biçimindeki 4 aparatından biri matkapla delindi. Silindirin içinde uyuşturucu hap olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine zula olduğu anlaşılan bölme daire testere ile kesildi. Dört ayrı zulalarda toplam 12 kilo 379 gram narkotik özellikli Captagon hap ele geçirildi.

Polis ekiplerinin başarılı çalışmasının ardından, kargoyu gönderen kişinin tespiti ve alıcıların belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Captagon hap nedir?

Sentetik bir uyuşturucu türü olan captagon ismiyle bilinen ve etken maddesi fenetylline olan bir uyuşturucu çeşidi. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde kullanımı yaygın.