Hangi il ve ilçelerde eğitime ara verildi? Bu il ve ilçelerde okullar tatil edildi

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan yerler...

Yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler şunlar;

TOKAT

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacak.

SİVAS

Sivas'ta etkili olan soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildi. Bazı memurların da bir gün izinli sayılacağı belirtildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların Çarşamba günü bir gün süre ile tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca; kamu kurum ve kuruşlarında çalışan; hamile, engelli, diyaliz, kalp, böbrek hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının Çarşamba günü bir gün süre izinli sayılacakları belirtildi.

BİTLİS

Bitlis’te etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışından dolayı Bitlis merkez ilçemizde her tür ve derecedeki resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine valiliğimizce karar verilmiştir” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Dün gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda ve eğitimde aksamalara neden oldu. Kar kalınlıkları ilçe merkezinde 10 santimetrenin üzerine çıkarken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi geçti. Kar yağışının gün boyunca devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Elbistan, Afşin, Nurhak ve Ekinözü kaymakamlıkları, ilk ve orta dereceli okulların tamamında 9 Ocak 2018 Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kar tatilini fırsat bilen öğrenciler ise soğuğa aldırmadan kardan adam yaptı.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle pazartesi günü eğitime verilen ara bugün de devam etti. Çocuklar iki günlük tatili karda oynayarak değerlendirdi.

Karlıova ilçesine 10 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda Pazartesi günü başlayan kar tatili sürüyor. Kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise ilçe merkezinde biriken karın içinde doyasıya eğlendi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapanması nedeniyle, karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmaları da sürüyor.

ANTALYA

Antalya’nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi.

Antalya’nın Elmalı ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Akseki ve İbradı ilçelerinin ardından Elmalı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

MUŞ

Muş’ta aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün tatil edildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle İl İdaresİ Kanunu çerçevesinde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verilmesine karar verildiği duyuruldu.

KAYSERİ

Kayseri’de etkili olan kar ve tipi nedeniyle öğleden sonra okullar yarım gün süreyle tatil edildi. Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kar nedeniyle ilk olarak Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde eğitim öğretime yarım gün ara verildiğini açıkladı. Valilik daha sonra kent genelindeki tüm okulların öğleden sonra tatil edildiğini duyurdu.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Tut ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bir süredir etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Tut ilçesindeki bütün okullar 1 gün süreyle (9 Ocak Çarşamba) tatil edildi.

NİĞDE

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Twitter hesabından “Kar, bir şehre ancak bu kadar yakışır” diyerek okulların yarın tatil edildiğini duyurdu. Vali Şimşek paylaşımda: “Sevgili çocuklar; kar yağışı nedeniyle 09.01.2019 Çarşamba günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu muhteşem manzaranın tadını çıkarırken sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Geleceğimizin teminatı olan sizler, bizim her şeyimizsiniz” ifadelerini kullandı.

KARAMAN

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi. Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde bu gece ve yarın için kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde 09.01.2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

DÜZCE

Düzce'de devam eden kar yağışı sonrasında Valilik tarafından eğitime yarın 1 günlük ara verildiği açıklandı. Düzce Valiliği, ilde devam eden kar yağışı sonrasında yarından geçerli olmak üzere eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Açıklamada, devam eden kar yağışı ardından gece saatlerinde yaşanacak olası buzlanmaların olumsuzluk oluşturmaması adına ilköğretim, lise ve ortaöğretimde yarın ara verileceği bildirildi.

SAMSUN

Samsun'da yoğun kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vezirköprü ve Havza ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca adı geçen ilçelerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

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