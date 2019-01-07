Hangi il ve ilçelerde okullar tatil edildi? | Okulların tatil edildiği il ve ilçeler

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan yerler...

Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle;

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yenice’de 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

BALIKESİR

Balıkesir’in Manyas ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için bir gün tatil edildi.

Manyas Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Manyas’ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilçemizdeki tüm okullarda 8 Ocak Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

BİNGÖL

Bingöl’de kar yağışı ilçelerde yoğun olarak etkisini gösterdi. Kentte kar nedeniyle 281 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, yarın için de Karlıova ilçesinde okulların tatil edildiği bildirildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi. Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği