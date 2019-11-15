İBB Meclisi İyi Parti Grup Sözcüsü ve Yol Güvenliği Uzmanı Dr. Suat Sarı, 3 Kasım’da Beşiktaş'ta meydana gelen 1 kşinin öldüğü 12 kişinin yaralandığı özel halk otobüsü kazasını İBB meclis gündemine taşıdı.

“NEDEN BİR SÜRÜCÜ BIÇAKLA SALDIRIR”

Sarı mecliste yaptığı konuşmada, otobüsün durağa daldıktan sonra şoförün aşağı inip 2 kişiyi bıçaklayıp ardından denize atladığını anlatarak, “Neden bir sürücü bu kadar asabiyetle insanlara bıçakla saldırır? Yapılan tespite göre sürücü 2 yıl önce İETT'den psikoteknik raporu almış. Bu sürücünün darp yaralama olaylarına karıştığı hatta uyuşturucu aldığı tespit ediliyor. Şuna bakmak lazım bu özel halk otobüsünün sahibi bu kişiye bu aracı nasıl teslim ediyor? Bu kişinin psikoteknik raporunu veren kişi kimdir? Bunları sorgulamazsak koskoca metropolde bu gibi olayları daha fazla görmek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı.

2 YIL ÖNCE RAPOR ALMIŞ

İETT'nin 2 yıl önce verdiği psikolojik raporun düşündürücü olduğunu belirten Sarı, “Psikoteknik raporunda sürücünün psikolojik tavırlarına bakılır refleksleri değerlendirilir. Sonra da psikolog tarafından puanlanır. Bir saat sonra psikiyatriye gider ruh sağlığına bakılır. Uygunsa bu sertifika verilir. Bu sürücüde maalesef bu sertifika var” dedi.

5 YILLIK PSİKOLOJİK RAPOR MU OLUR?

“Bir psikoteknik raporu 5 yıllığına verilir mi?” diye soran Sarı, “Hangi insanın 5 yılda psikolojisi sabit kalır? Ne yazık ki İBB yönergesine göre bu raporun 5 yılda bir alınması gerekiyor. Biz de çocuklarımızı, insanlarımızı bu sürücülere teslim ediyoruz. 3 yıl önce psikoteknik merkezlerinin 44 tanesinin 32'si sahtekarlıktan kapandı. Bir psikoteknik belgesi günde 8 tane verilir. Bu merkezlerde 5 bin tane verildiği tespit edildi ve 20 bin belge iptal edildi. Bizim kağıt üstünde bütün kanunlarımız iyi ama uygulamada hatalar yapılıyor” şeklinde konuştu.

“İBB SÜRÜŞ AKADEMİSİ KURULMALI”

Bununla ilgili İBB’nin tedbir alması gerektiğinin altını çizen Sarı, “69 bin 559 adet personel ve öğrenci servisi, 6 bin 460 adet minibüs, 17 bin 395 taksi, bin 887 adet özel halk otobüsü var. Hiçbir polis, zabıta gücü bu kadar aracı denetleyemez. Yenilik yapmak lazım. Ben Eylül'de İBB sürüş akademisi kurulmasını önermiştim ama AKP'lilerin oyları ile reddedilmişti. İBB Sürüş Akademisi mutlaka kurulmalı” dedi.