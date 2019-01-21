“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google’dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki ” Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?” İşte merak edilen sorunun cevabı…

Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?

A.ABBA

B.Pink Floyd

C.Spice Girls

D.Eagles

CEVAP: ABBA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.