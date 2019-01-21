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Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?

Yıllardır merakla takip edilen "Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışması programını ünlü oyuncu Murat Yıldırım sunuyor. Seyirciler merakla "Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?" sorusunun cevabını araştırıyor.

20:57 -
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Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google’dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki ” Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?” İşte merak edilen sorunun cevabı…

Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?

A.ABBA

B.Pink Floyd

C.Spice Girls

D.Eagles

CEVAP: ABBA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

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Son güncelleme: android-time 20:59 21.01.2019
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