“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasını izleyenler Google’dan sorunun doğru cevabını bulabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki ” Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?” İşte merak edilen sorunun cevabı…
Hangi müzik grubuna birleşip turneye çıkmaları için 1 milyar dolar teklif edilmiş ama bu teklif grup üyeleri tarafından kabul edilmemiştir?
A.ABBA
B.Pink Floyd
C.Spice Girls
D.Eagles
CEVAP: ABBA
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
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