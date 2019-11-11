Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan bazı soruların cevabı Google’da araştırılıyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 baraj var. Yarışmacı baraj sorularını doğru yanıtladığında o ana kadar kazandığı ödül her halükarda onun oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

SORU: Hangisi, Dylan McWilliams’ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir?

CEVAP: D. Fare ısırması