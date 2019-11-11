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Hangisi, Dylan McWilliams’ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı her Pazartesi ve Cumartesi akşamları yayınlanıyor. Seyirciler yarışmayı takip ederken soruların cevabını edinmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster: Hangisi, Dylan McWilliams'ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir?

20:50 -
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Hangisi, Dylan McWilliams’ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan bazı soruların cevabı Google’da araştırılıyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 baraj var. Yarışmacı baraj sorularını doğru yanıtladığında o ana kadar kazandığı ödül her halükarda onun oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

SORU: Hangisi, Dylan McWilliams’ın dört yıl içerisinde başına gelen ve bir insanın üçünü birden yaşaması ihtimali yaklaşık 900 katrilyonda bir olarak değerlendirilen üç olaydan biri değildir?

CEVAP: D. Fare ısırması

Son güncelleme: 20:52 11.11.2019
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