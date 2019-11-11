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Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin başrolerinde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı her Pazartesi ve Cumartesi akşamları yayınlanıyor. Seyirciler yarışmayı takip ederken soruların cevabını edinmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster: Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin başrolerinde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?

20:56 -
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Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin başrolerinde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan bazı soruların cevabı Google’da araştırılıyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 baraj var. Yarışmacı baraj sorularını doğru yanıtladığında o ana kadar kazandığı ödül her halükarda onun oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

SORU: Hangisi, Tarık Akan ve Halit Akçatepe’nin başrolerinde olduğu 1973 yapımı Canım Kardeşim filminde rol almamıştır?

CEVAP: Zeki Alasya

Son güncelleme: 20:58 11.11.2019
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