Hapisteki FETÖ’cülere şifreli mesaj yolluyor

ABD büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin davanın tutuklu sanıklarından Ersin Bayram'ın itirafçı olduğu ortaya çıktı. Bayram, Haziran ayında verdiği 120 sayfalık ifadesinde, FETÖ ile irtibatını kabul etti ancak büyükelçilik saldırısıyla kesinlikle ilgisinin olmadığını söyledi.

EVRAK ARASINDA…

Bayram'ın ifadesi, FETÖ'cülerin cezaevinde nasıl haberleştiklerini de ilk kez ortaya koydu. Bayram, bazı avukatların, müvekkilleri için cezaevine getirdikleri evraklar arasına örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerinden notlar sakladıklarını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'cülerin yaptığını belirten Bayram, cezaevinde nasıl haberleşildiğini ise şöyle aktardı:

“2018 Ağustos ayında tutuklandım. Bu tarihten itibaren içeride tutuklu ve hükümlü bulunan örgüt mensuplarının sadece kendilerinin anlayabileceği bir jargon oluşturduklarını gördüm. Avlular sırt sırta olduğu için yan taraftan çok rahatlıkla gökyüzüne seslenilerek konuşulabiliyordu. Kampüs hastanesine kendilerini sevk ettirdikleri esnada minibüste ve hastane aralarında paylaşım imkanı buluyorlar. Yine kalabalık gruplar ile yargılanan tutuklular kendi aralarında bu haberleri paylaşıyor ve tüm hapishaneye yayılmasını sağlıyorlardı. Fetullah Gülen için ‘avukat' denilirdi. ‘Avukat' dedi ki diyerek Fetullah Gülen'in mesajları yayılıyordu. Duvardan duvara ‘avukat' dedi ki diyerek bağırılınca gardiyanlar duysa bile bir şey anlamıyorlardı. Said Nursi için ‘savcı' kelimesi kullanılırdı. Peygamber Efendimiz için ‘hakim' ismi kullanılıyordu. Örneğin, bu akşam arkadaş rüyasında hakimi görmüş ve ona demiş ki…' diye örgüt mensupları aralarında konuşurdu. Fetullah Gülen'in haftalık yayınlanan yazılarına ve bam teli denilen videolarına SEGBİS denilirdi.”