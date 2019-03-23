Hapisteki HDP’li vekilin ağabeyi AKP’den aday

Batman'ın Sason İlçesi'nde, AKP Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan'ın PKK'lı iki kardeşi çatışmada öldürüldüğü, iki yeğeni ve ağabeyinin de halen örgütün dağ kadrosunda bulunduğunu ortaya çıkmıştı. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde de “Suçun şahsiliği” prensibi uyarınca, örgüt bağlantılıları belirlenen bazı adayların birinci derecede yakınlarının da başkan ve meclis üyeliklerine aday oldukları anlaşıldı. Yüksekova'da, İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı Sabır Diri ise “Devlet yanlısı” olduğu için PKK tarafından cezalandırılacağı gerekçesiyle, güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkmaması, seçim çalışmalarında bulunmaması için uyarılmıştı.

BİLGİ VERİLMEDİ Mİ?

Yüksekova İlçesi'nde, AKP'nin Belediye Başkan adayı olan Teoman Zeydan'ın, aşiret bağlantısı nedeniyle en güçlü adaylardan birisi olduğunu belirten kaynaklar, İYİ parti adayı Diri'nin can güvenliği nedeniyle sokağa çıkmaması önerisinin de Zeydan'ı daha güçlü kıldığını söylediler. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, adaylarla ilgili ya sağlıklı bilgi verilmediği ya da “Suçun şahsiliği” prensibinin dikkate alınarak aday yapılmasında bir sakınca görmediği adaylar bulunduğu anlaşıldı.

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan ile ilgili durum şöyle: Teoman Zeydan'ın kardeşlerinden Yücel Zeydan, PKK'nın dağ kadrosuna katılmıştı. Güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 2002 yılındaki çatışmada Yücel Zeydan öldürüldü. Başkan adayı Teoman Zeydan'ın diğer kardeşi Abdullah Zeydan da HDP'den milletvekili seçilmişti. 27 Temmuz 2015'te Türkiye'nin, Suriye'deki dinci terör örgütü IŞİD, Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine karşı başlattığı operasyonun beşinci gününde, PKK'ya karşı düzenlenen hava saldırısı Yüksekova'da protesto edildi. Protestoya HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da katıldı. Zeydan “PKK, Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu güller bahçesine çevirmek için ortaya çıkmış barış ve halk hareketidir. Eğer PKK, Türkiye'yi güller bahçesine çevirmek istemeseydi, PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar” diye küstahça konuştu.

8 YIL HAPİS CEZASI

Tepkiler üzerine Zeydan, bağlandığı televizyon programında “Ben kardeşlikten, barıştan yanayım. HDP barıştan yanadır. Kısacık cümlemden dolayı Türkiye halklarını üzmüşsem, insanlarımızdan özür dilerim” dedi. Mahkeme, Zeydan'a “canlı kalkan” eylemi nedeniyle “örgüte yardım etmek” suçunu işlediği iddiasıyla 5 yıl, “PKK sizi tükürüğünde boğar” sözleri nedeniyle de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Zeydan halen Edirne cezaevinde.

YEĞENİ, LİDER KADRODA

Bölücü terör örgütü PKK'ya katılan ve halen örgütün Kuzey Irak'ta Hakurk sözde kamp komutanlığı görevini yürüten Nizam Öner'in amcası Hüseyin Öner de Yüksekova'da AKP Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi. Terörist Öner'in babası İdris Öner de kardeşi meclis üyeliğine aday olduğu için onun partisinin kazanması için çaba gösteriyor. Terörist Nizam Öner'in sorumlusu olduğu Hakurk'ta, son olarak 16 Mart'ta, askerimizin bulunduğu üs bölgesine saldırıda bulunuldu. 2 askerimiz şehit edildi, 8 askerimiz de yaralandı. Çatışmada, teröristler de kayıplar verdi.

İYİ Parti'nin adayına PKK'dan tehdit…

Yüksekova'da İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı Sabır Diri'nin ‘devlet yanlısı' olduğu için PKK tarafından cezalandırılacağı iddia edildi. Diri'nin güvenlik güçleri tarafından sokağa çıkmaması ve seçim çalışmalarında bulunmaması için uyarıldığı öne sürüldü. Terörist Nizam Öner'in amcası, Yükseova'da AKP Belediye Meclis üyeliğine aday gösterildi. Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan'ın HDP'li Milletvekili kardeşi Abdullah Zeydan da cezaevinde yatıyor.