Harbiyeli öğrencilere beraat

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan olaylara ilişkin davada kararını açıkladı.

307 sanığın yargılandığı davada, aralarında okul dekanı eski Tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 19 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanık ise müebbet hapse mahkum edildi. 97 sanık beraat etti, 110 sanığa da 12-15 yıl arasında hapis cezası verildi. Sanıklara iyi hal indirimi de uygulanmadı.

‘'KAÇINILMAZ HATA''

Mahkeme, 45 Harbiyeli öğrencinin eylemlerinin darbeye teşebbüs suçu olduğu, ancak yaşanan olayları anlama değerlendirme ve bu konuda karar almak için tecrübe ve bilgi sahibi olmadıklarına karar verdi. Bu nedenle ‘'Kaçınılmaz bir hataya düştükleri” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Mahkeme, 49 sanığı da hem darbeye teşebbüs hem de FETÖ üyeliğinden beraat ettirdi. Aralarında Kara Harp Okulu Kurmay Başkanı İlhami Polat'ın da bulunduğu firari 16 sanığın dosyaları ise ayrıldı.

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