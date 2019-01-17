Harçlıklarını biriktirip sokak hayvanlarına mama aldılar

Edirne’de anaokulu öğrencileri okul harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama aldı. Minik öğrenciler, sokak hayvanlarının yemesi için aldıkları mamaları ağaç altlarına ve köpek kulübelerinin önlerine bıraktı.

Edirne, Trakya Birlik İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ayça Göl ve bazı veliler eşliğinde okul harçlıklarıyla biriktirdikleri paralarla sokak hayvanlarının yemesi için mama aldı. Aldıkları mamaları sokak hayvanlarının yaşadıkları bölgeye bırakan minikler, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

“YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENMEK EN GÜZELİDİR”

Okulun anasınıfı öğretmeni Ayça Göl sınıfta hayvanlar konusunu işlerden fikrin çocuklardan geldiğini belirterek, hayvanlara mama alma fikrinin kendisini de mutlu ettiğini söyledi. Çocukların mamayı kendi harçlıklarını biriktirerek almak istediğini ifade eden Göl, şöyle konuştu; “Böyle daha anlamlı oldu. Yaparak yaşayarak öğrenmek en güzelidir, okul öncesi eğitim için biz de bunu uygulamayı çalıştık. Hem onlar için güzel bir anı olsun hem merhamet duygusu çocuklarda oluşmaya başladı. Velilerden çok destek aldık. Bizimki sadece bir başlangıç devamını getirmeyi de düşünüyoruz.



“HAYVANLARI SEVİYORUZ”

Anaokulu öğrencilerden Selen Akıncı ise, okulda konuşurken aklımıza böyle bir fikir geldi. Paralarımızı harcamayıp biriktirerek hayvanlara yem alalım dedik. Hayvanları seviyoruz” diye konuştu.