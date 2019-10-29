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Harekâttan acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Keşif ve gözlem sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu bildirdi.

01:59 -
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Harekâttan acı haber: 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pençe-3 Harekatında görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı. İHA

Haber Milli Savunma Bakanlığı şehit Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 02:09 29.10.2019
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