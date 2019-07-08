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Hasan Sel kimdir? İşte Seydioğlu Baklavaları’nın sahibi Hasan Sel hakkında detaylar

Hasan Sel kimdir? sorusu gündemi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hasan Sel şu anda Seydioğlu Baklavalarının üçüncü kuşak işletmecisidir. İşte Hasan Sel hakkında merak edilenler...

13:05 -
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Hasan Sel kimdir? İşte Seydioğlu Baklavaları’nın sahibi Hasan Sel hakkında detaylar

Hasan Sel son zamanlarda gündemin ana konusu oldu. Peki Hasan Sel kimdir? Hasan Sel, Seydioğlu Baklavalarının sahibidir. Hasan Sel ayrıca milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerin de sahibi. İşte Hasan Sel hakkında detaylar…

HASAN SEL KİMDİR?

Hasan Sel, Seydioğlu Baklavalarının sahibidir. Hasan Sel ayrıca milyonlarca liralık sermayeli farklı sektörlerde şirketlerin de sahibi.

1951 yılında Hacı İhsan Sel tarafından kurulan Seydioğlu Baklavalarının şu anda üçüncü kuşak torunları Hasan ve Hüseyin Sel tarafından yönetilmekte.

1998 yılında perakende baklava satışına başlayan Seydioğlu Baklavaları, şu anda 1 fabrika satış mağazası ve 5 şubeyle birlikte hem perakende satıyor. Aynı zamanda birçok ülkeye ihracat yapmakta.

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