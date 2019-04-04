Hasan Tahsin’in gerçek adı nedir? (4 Nisan Eleq ipucu sorusu)

Eleq, Instagram hesabından merak edilen ipucu sorusunu yayınladı, biz de cevabı haberimizde veriyoruz. Eleq ipucu sorusu şöyle: “Merhabalar Eleqseveler, konumuz tarih.Kurtuluş mücadelesinin simge isimlerinden gazeteci Hasan Tahsin’in gerçek adı nedir?”

HASAN TAHSİN’İN GERÇEK ADI NEDİR?

CEVAP: OSMAN NEVRES

HASAN TAHSİN KİMDİR?

Hasan Tahsin ya da gerçek adıyla Osman Nevres (1888, Selanik – 15 Mayıs 1919, İzmir), 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e çıkartma yapan, seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu’ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi, yazar ve gazeteci.