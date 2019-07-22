Hasankeyf’te yangın

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde çıktı. Kuru otlar, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan alevler, görenleri korkuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki tarihi eserlere sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, “Yangın, kuruyan otların alev almasıyla meydana geldi. Tarihi eserlerde herhangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü” diye konuştu.

HASANKEYF (Batman), (DHA)