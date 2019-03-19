Hasip Kaplan’dan Mansur Yavaş’a ‘rehabilite’ cevabı

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın katıldığı bir programda HDP ile ilgili soruya “Ben HDP’lileri terörist olarak görmüyorum. HDP’lilerin topluma kazandırılmasını düşünüyorum, tek adam pençesinden kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir söz de etmedim. 7 Haziran’da HDP 80 milletvekili çıkarmıştı, 1 Kasım’da 40’a indi, yarısı AK Parti’ye verdi. HDP’nin hepsini terörist olarak görmek yerine, bir kısmını PKK’nın pençesinden kurtarmak gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

SIRRI SAKIK: UMUTSUZ VAKASINIZ

Yavaş’ın bu sözlerine ilk tepki HDP Muş Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık’tan geldi. Sakık sosyal medyada yayınladığı mesajında “HDP’liler topluma kazandırılmalı diyen kişi şunu demek istiyor. Kürtler ve HDP’liler hepsi kriminal bir halktır, suçludur. Rehabilite edilerek kötü yoldan kurtulabilirler. Bence siz kendinizi topluma kazandırmayın. Umutsuz vakkasınız çünkü.” ifadelerini kullandı.



HASİP KAPLAN: SENİ ÖYLE BİR REHABİLİTE EDERİZ Kİ…

Yavaşın sözlerine HDP esk milletvekili Hasip Kaplan’ın yanıtı ise daha sert oldu. Twitter hesabından mesaj atan Kaplan, Yavaş’a yüklenerek; “Seni öyle bir rehabilite ederiz ki,feleğin şaşar, aklın tavana vurur, Edepsiz..!” dedi

