Hasret bitti! Halk Arenası başladı

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ uzun bir aradan sonra bu akşam İzmir Karşıyaka'daki Hikmet Şimşek Konser Salonu'ndan sevenleri ile buluşuyor.

RTÜK, usta gazeteci Yılmaz Özdil, sanatçılar Metin Akpınar ile Müjdat Gezen'in sözlerini gerekçe göstererek Halk TV’ye 8 hafta ceza kesmişti.

Bu akşam programa İzmirlilerin güçlü desteğiyle Millet İttifakı için CHP'den Büyükşehir Başkan Adayı olan Tunç Soyer ve Eskişehir'i güzelliklerle dolu bir kent haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Yılmaz Büyükerşen konuk oluyor.

‘Halk Arenası'nın yapıldığı İzmir Karşıyaka'daki Hikmet Şimşek Konser Salonu tıklım tıklım dolmuş durumda!..

İŞTE HALK ARENASI’NDAN EN GÜZEL KARELER!..

FOTOĞRAFLAR: ATİLLA KÖPRÜLÜOĞLU- HALK ARENASI YAYIN YÖNETMENİ