Hastalık nedeniyle durmuştu 2 yıl aradan sonra ihracat yeniden başladı

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na 2 yıl aradan sonra sünger ihracatına tekrar başlandı. Bodrum ve yöresindeki süngerlerde hastalık olması nedeniyle ihraç edilen süngerlerin Çanakkale Boğazı'ndan çıkartılan süngerler olduğu bildirildi.

Bodrum’da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngercilik yeniden hayat buluyor. Aynı zamanda turizmci olan işadamı Yunus Gözen tarafından yıllar sonra ilk kez sünger ihracatı gerçekleştiriliyor. İlçede 40 yıldır başta sünger olmak üzere çeşitli ürünleri Yunanistan’a ihraç eden Yunus Gözen, Bodrum’da turizmden önce ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngeri yeniden değerlendirmeye başladıklarını belirtti. Gözen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “40 yıldır sünger ihracatıyla uğraşıyorum. Süngerin ithalatçısı Yunanlar. Yunanlar’dan başka da dünyada süngeri alan yok. Süngerleri yunanlılar alıp, işleyip, satıyorlar. Biz de bu nedenle Yunanlar’a satıyoruz. 2-3 yıldır bölgemizdeki süngerler hastalıklı olduğu için bu süngerleri Çanakkale bölgesinden çıkartıyoruz. Bu nedenle de ismi ‘boğaz süngeri’ olarak geçiyor. İhracatımız peşin, döviz olarak yapılıyor. Bu gönderdiğimiz ilk parti ürünün dışında bir ay sonra ikinci bir parti daha göndereceğiz. Normalde Yunanistan süngeri Libya, Tunus o bölgeden alıyordu, ancak o bölgede de hastalık çıkınca yine bize yöneldiler. Bu nedenle de 2 yıldan bu yana yapamadığımız sünger ihracatına yeniden başladık. Şu an ilk parti ürünümüzü net 380 kilo olarak gönderiyoruz. İkinci partide de yaklaşık 250 kilo göndereceğiz” dedi.

“ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Bodrum’da baba mesleği olan süngercilikle uğraşan İbrahim Totoz, Çanakkale’de çıkarılan süngerlerin ihraç edilmesinin çok sevindirici olduğu belirterek, “Yıllar önce memleketimizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan süngerciliği yeniden hareketlendirdik. İnşallah daha büyük ihracatlar yapılacak. Bodrum’da 50-60 yıl önceki süngerciliği tekrar aynı noktaya getirebilmek için çalışacağız” diye konuştu.

Çuvallara doldurularak Bodrum gemi yanaşma iskelesindeki feribota yüklenen 380 kilo süngerin gümrük işlemlerinin ardından Yunanistan’ın Kos Adası’na götürüleceği bildirildi. DHA