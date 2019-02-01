Hastane dönüşü korkunç kaza! Arka arkaya 2 araç çarptı

Kaza, Aydın- İzmir yolunun Işıklı Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 2 yıl önce evlenen ve kontrol için özel hastaneye giden Neslihan Dere, hamile olmadığını öğrenince evine dönmek üzere yola çıktı. Dere’ye yolun karşısına geçmeye çalışırken, İzmir yönünden Efeler’e giden Furkan B. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

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TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Dere’ye, bu kez ters yönden gelen Ahmet B. yönetimindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil çarpıp üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Dere, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Dere, hayatını kaybetti. Sürücüleri gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA