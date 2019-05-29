Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hastane mobilyası üreten fabrikada yangın!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, hastane yatakları üreten bir fabrikada su sebilinden çıktığı belirtilen yangın, büyümeden söndürüldü.

20:59 -
Haberler Gündem
Hastane mobilyası üreten fabrikada yangın!

Gaziemir’e bağlı Sarnıç’ta faaliyet gösteren ve Kenan Kılıç’a ait olan, hastane mobilyası üretimi yapılan fabrikada, elektrikli su sebilinin kısa devre yapması sebebiyle, yangın çıktı.

İLGİLİ HABERMuğla'da orman yangını! Çevre illerden destek geldiMuğla'da orman yangını! Çevre illerden destek geldi

Saat 18.45 sıralarında çıkan yangına fabrika personeli yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaparken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Çok sayıda plastik hammadde ile üretimi tamamlanmış malzemelerin bulunduğu fabrikada küçük çapta maddi hasara sebep olan yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more