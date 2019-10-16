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Hastanede dehşet! Doktora jiletle saldırdı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı. Çalıştığı hastanede tedaviye alınan Songür'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

18:06 -
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Olay, İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., “Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün” diyerek, hastaneden ayrıldı. Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür’ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı.

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür’e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Bayram K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. DHA

Atatürk izmir Polis
Son güncelleme: 18:15 16.10.2019
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