Hastanede skandal! Hemşireleri taciz iddiasına soruşturma başlatıldı

Olay, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastane yöneticisi M.D.'nin, iki hemşireyi taciz ettiği iddia edildi. Taciz iddiaları üzerine sağlık çalışanları soluğu karakolda aldı ve söz konusu hastane yöneticisi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine M.D.'nin ifadesi alınırken, M.D.'nin hastanedeki bazı sağlık çalışanlarına mobing uyguladığı da ileri sürüldü.

İLGİLİ HABER Tacizcisini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu!

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında bir soruşturma başlattı. Müdürlüğün, söz konusu iddialar üzerine müfettiş talebinde bulunduğu, müfettişin önümüzdeki günlerde hastaneye gelerek konuyu araştıracağı öğrenildi.

Öte yandan M.D.'nin ise hastanedeki görevine devam ettiği belirtildi.

YÖNETİCİDEN AÇIKLAMA GELDİ

İzmir'de, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki hemşireyi taciz ettiği iddia edilen M.D., konuyla ilgili bir açıklama yaparak kendini savundu.

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen olayda, hastane yöneticisi M.D.’nin, iki hemşireyi taciz ettiği iddia edilmiş, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında müfettiş talebinde bulunmuştu. İddiaların üzerine hastane yönetici M.D. konu hakkında bir açıklama yaptı. M.D., hakkındaki iddialarla ilgili kendini savundu.

M.D., “Hakkımda şikayetçi olan M.K. isimli sorumlu hemşire yardımcısı beni birkaç kez aradı, temizlik ve koku ile ilgili ben de onu aradım ‘aşağıya gelip bakın' dedi. Yanımda bulunan temizlik ve güvenlik şefleri ile birlikte acil servise inip resüstasyon odasında kokunun sebebini araştırırken, söz konusu hemşire ile personellerin huzurunda sözlü tartışma yaşadık. Olayın ardından birkaç kontrol daha yaparak ve olayı tutanak haline getirerek hastaneden çıktım” dedi.

M.D. şöyle devam etti:

“Tutanağı kayda verdikten sonra hastane başhekimliğince inceleme başlatıldı. Haberde yazıldığı gibi soruşturma söz konusu hemşirenin taciz iddiaları ile ilgili olmayıp, tamamen bizzat şahsım tarafından tutulan tutanağa binaen başlamış olup, daha sonra M.K'nın şikayeti üzerine durum sağlık müdürlüğüne hastane yönetimi tarafından bildirilmiştir. Hakkımda taciz iddialarında bulunan M.K. isimli şahıs ile olay öncesinde farklı tarihlerde WhatsApp üzerinden yaptığımız konuşmalarda kendisine abla diye hitap ettiğimi belirtmek isterim.”

AVUKATTAN DA AÇIKLAMA VAR

M.D.'nin avukatı da müvekkili hakkındaki iddiaları yalanladı ve hiçbir şekilde hastanede hemşireleri tacizde bulunmadığını savundu. Konuyla ilgili bir delilin olmadığı belirtilen açıklamada, müvekkilinin hastanede sevilip sayılan biri olduğunu, hakkındaki kara propaganda yapıldığını kaydetti.

İHA