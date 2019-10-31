Hastanede skandal iddia! HIV’li hastanın malzemesi 15 hastada daha kullanılmış

İstanbul, Etiler’de özel bir hastanenin ameliyat yapma yeterliliği, Sağlık Bakanlığı izinlerine sahip olmadan metabolik cerrahi ameliyatları gerçekleştirdiği, bu ameliyatlardan sonra şüpheli ölümlerin olduğu, hasta yakınlarının şikayetlerinin üzerine ise üzerine İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın harekete geçtiği iddia edildi. Ayrıca bir ameliyatta ise HIV virüsü taşıyan hastada kullanılan tıbbi malzemenin değiştirilmesi gerekirken bu malzemeyle üç günde 15 hastanın ameliyat edildiği ileri sürüldü.

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“HASTANEMİZDE HİÇ BİR HIV HASTASI AMELİYAT EDİLMEMİŞTİR”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan hastane sahibi Prof. Dr. Alper Çelik, “Ben bu ülkenin yetiştirdiği bir profesörüm ve bu ülkenin kıt imkanlarıyla yurtdışında okuttuğu bir insanım. Bir sene Japonya’da eğitim aldım, Brezilya’da İtalya’da Almanya’da eğitimler aldım. İspanya’da ve Frankfurt’ta ameliyatlar yaptım. Dünyanın dört bir ülkesinde ameliyat yaptım ve 12 yılda ülkemizde 6 binden fazla şeker hastasını ameliyat ettim, bunu binde birlik bir komplikasyon oranıyla gerçekleştirdim. Şuan üzerimize atfedilen bu suçlama gerçek değildir. Bizler hiçbir zaman hastalarımıza kasten ve bilerek zarar vermeyiz. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia işine son verilmiş bir sağlık çalışanının hezeyanlarından ibarettir. Kuruma zarar verme maksadıyla yapılmıştır ve bizim hastanemizde hiç bir HIV hastası ameliyat edilmemiştir. İddialar yalandır ve savcılığa aksettirilmiştir. Hukuki süreçte devam etmektedir. Bu iddiaların arkasında kimlerin olduğunun araştırılması gerekiyor” diye konuştu.

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“İNŞAAT SEBEBİYLE FAALİYETLERİMİZİ DURDURDUK”

Çelik, “Ülkemizde uluslararası sağlık turizminde önemli bir yer alabilecek böylesine bir hastanenin açılması neden engelliyor? Şeker hastalarının sürekli ilaç kullanmasını kimler istiyor, asıl bunlar araştırılmalı. Yalan haberlerle bizi yıpratmaya çalışıyorlar. Bu hastane 12 yataklı bir hastaneydi ve şu anda 75 yatağa çıkartıyoruz. İnşaat ve tadilat varken içeriye hasta almıyoruz. Yakın zamanda açılışı yapacağız. İnşaat sebebiyle faaliyetlerimizi durduk. Bizim hastalarımız bizi tanıyorlar, nasıl çalıştığımızı da biliyorlar. Hiç kimse endişe etmesin herkes gönlünü ferah tutsun” şeklinde konuştu.

Hastanenin projesinden sorumlu olan mimar Hüseyin Demir ise, “Hastanenin kapalı oluşunun sebebi tamamen hastanenin büyümesiyle ilgilidir. Ben kendim yüksek mimarım ve projelerin tamamını ben yapıyorum, evrakların tamamını takip ediyorum, hastaneyi daha güzel ve daha faal bir şekle getirmek için çalışma yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

ESKİ ÇALIŞAN OLAN HEMŞİRE VALİLİĞE ŞİKAYET ETMİŞ

Hastaneyi eski çalışanı olan servis sorumlusu bir hemşirenin şikayet ettiği ortaya çıktı. Hemşire Y.K., İstanbul Valiliği’ne verdiği dilekçede, Özel Etiler Hastanesi’nde 2018 yılında başhemşire yardımcısı ve servis sorumlusu olarak göreve başladığını belirterek, “Özel Etiler Hastanesi’nin faaliyet belgesinde plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahisi branşlarına izin verilmesine rağmen Prof Dr. Alper Çelik ve ekibi yasadışı ve kaçak olarak ‘Endoskopi-Mide-Bağırsak-Obezite cerrahisi’ ameliyatları yapılmaktadır. HIV hastası K.A.’ya kullanılan Endoskopi solüsyon ilacı değiştirilmeden isimleri dilekçe ekinde yazılı olan 15 hastaya daha kullanılmak suretiyle bilinçli bir şekilde HIV hastalığı açısından riske edilmiştir. Yabancı hastalar için Dışişleri Bakanlığı’nın bilgilendirilmesi, Kamu sağlığı açısından da konunun araştırılarak sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını arz ederim” ifadelerini kullandı. DHA