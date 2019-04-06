Hastanede tepki çeken uygulama

Ordu Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan uygulama tepkilere neden oldu. Hastalarını ziyaret için hastaneye gelen vatandaşlar, asansörlerin birinin hastalar için diğerinin de fakültede görevli öğretim üyeleri için ayrıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Hasta ziyaretine gelenler 5 katlı binanın merdivenlerini kullanmak zorunda.

SENDİKA BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin de uygulamaya tepki göstererek, insanları ya hasta asansörünü ya da merdivenleri kullanmak zorunda kaldıklarını ve sınıfsal ayrımcılık olduğunu söyledi. Zengin, “Sayın cumhurbaşkanımızın sınıfsal ayrımcılık yapılmayacak talimatına rağmen hastane personelinin dahi asansörü kullanılmasına izin vermemek öğretim üyesinin hizmetine tahsis etmek nasıl bir uygulamadır.Bu uygulamadan bir önce vazgeçilmelidir. Rektörümüzün bu uygulamadan haberi olmadığını düşünüyoruz. Emir ve talimatlarını vererek ayrımcılığa son vereceğine inanıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

YAZILAR KALDIRILDI

Verilen tepkiler üzerine fakülte yönetimi 2 asansörde bulunan “Hasta asansörü” ve “öğretim üyesi asansörü” yazılı ifadelerini kaldırdı.