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Hastanede tepki çeken uygulama

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi'ndeki iki asansörden birinin sadece öğretim üyelerinin kullanıma sunulmasına Türk Sağlık-Sen’den tepki geldi. Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin “Öğretim üyelerine özel asansör ayrılmasının sınıfsal ayrımcılıktır. Hastaneye gelen herkes ya hastalar için ayrılan asansörü kullanacaklar ya da merdivenleri" diye konuştu. Tepkilerin ardından hastane yönetimi asansörlerin üst duvarına yazılan yazıyı söktü.

İsmail AKDUMAN / Samsun
13:25 -
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Hastanede tepki çeken uygulama

Ordu Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılan uygulama tepkilere neden oldu. Hastalarını ziyaret için hastaneye gelen vatandaşlar, asansörlerin birinin hastalar için diğerinin de fakültede görevli öğretim üyeleri için ayrıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Hasta ziyaretine gelenler 5 katlı binanın merdivenlerini kullanmak zorunda.

SÖZCÜ

SENDİKA BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin de uygulamaya tepki göstererek, insanları ya hasta asansörünü ya da merdivenleri kullanmak zorunda kaldıklarını ve sınıfsal ayrımcılık olduğunu söyledi. Zengin, “Sayın cumhurbaşkanımızın sınıfsal ayrımcılık yapılmayacak talimatına rağmen hastane personelinin dahi asansörü kullanılmasına izin vermemek öğretim üyesinin hizmetine tahsis etmek nasıl bir uygulamadır.Bu uygulamadan bir önce vazgeçilmelidir. Rektörümüzün bu uygulamadan haberi olmadığını düşünüyoruz. Emir ve talimatlarını vererek ayrımcılığa son vereceğine inanıyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi.

YAZILAR KALDIRILDI

Verilen tepkiler üzerine fakülte yönetimi 2 asansörde bulunan “Hasta asansörü” ve “öğretim üyesi asansörü” yazılı ifadelerini kaldırdı.

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