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Hastaneden kaçan katil yakalandı

Giresun'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden ve Ordu'da yakalanan 'kasten öldürme' suçundan hükümlü Ömer Bayar yakalandı.

11:05 -
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Hastaneden kaçan katil yakalandı

‘Kasten öldürme’ suçundan hüküm giyen ve tutulduğu  Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda önceki akşam rahatsızlanan Ömer Bayar, götürüldüğü Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinden firar etti.

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Altınordu ilçesinde saklandığı evde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Bayar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. 50 yaşındaki Bayar, Ordu Efirli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÖZGÜR ARDUÇ’UN KOĞUŞ ARKADAŞI DEĞİL

Sosyal medyada, Bayar’ın, Ordu’da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç’un koğuş arkadaşı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. (AA)

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