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Hatay iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

20:11 -
Haberler Gündem
Hatay iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Alınan bilgiye göre olay, Savaş Mahallesi 42 Sokak’ta meydana geldi. Bir kafeteryanın işletmecileri ile başka bir grup arasında çıkan silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin yüzlerce metre kaçtığı ve çok kan kaybettiği olay anında kafeteryada bulunan müşteriler büyük korku yaşadı.

FOTO:İHA

Polis olay bölgesini çembere alırken yaralılar ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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