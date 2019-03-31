Hatay seçim sonuçları belli oldu! Hatay’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte Hatay oy oranları…

Hatay’da seçim sonuçları merak konusu oldu. Birçok kesimden vatandaşımızın yaşadığı Hatay’da seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. 2014 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Hatay’da 31 Mart seçimleri AKP ve CHP arasında geçiyor. Peki, Hatay seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte oy oranları…
|Hatay İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Lütfü Savaş
|CHP
|360.242
|% 54,91
|İbrahim Güler
|AK Parti
|275.313
|% 41,97
|Diğer
|8.330
|% 1,27
|Ahmet Yıldız
|Saadet Partisi
|4.960
|% 0,76
|Ercan Akarpınar
|DSP
|4.552
|% 0,69
|Yunus Özgür Yıldırım
|Vatan Partisi
|1.213
|% 0,18
|Vasil Koçkazı
|TKP
|687
|% 0,10
|Malik Sökmen
|BTP
|573
|% 0,09
|NİHAT TAŞKIN
|182
|% 0,03
|Hatay İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|206.393
|%36,17
|AK Parti
|204.169
|%35,78
|İyi Parti
|56.703
|%9,94
|MHP
|34.774
|%6,09
|DSP
|21.101
|%3,70
|Saadet Partisi
|14.406
|%2,52
|DP
|9.675
|%1,70
|BBP
|8.200
|%1,44
|HDP
|6.593
|%1,16
|BTP
|954
|%0,17
|TKP
|763
|%0,13
|Vatan Partisi
|536
|%0,09
HATAY BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 isim yarıştı. İşte adaylar:
AKP: İbrahim Güler
BTP: Malik Sökmen
CHP: Lütfü Savaş
DSP: Ercan Akarpınar
Saadet Partisi: Ahmet Yıldız
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2014 yerel seçimlerinde Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 41,2 oy alarak başkan olmuştu.
AKP: % 40,5
MHP: % 15,3
HDP: % 1,4
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