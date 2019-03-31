Hatay seçim sonuçları belli oldu! Hatay’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte Hatay oy oranları…

Hatay’da seçim sonuçları merak konusu oldu. Birçok kesimden vatandaşımızın yaşadığı Hatay’da seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. 2014 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Hatay’da 31 Mart seçimleri AKP ve CHP arasında geçiyor. Peki, Hatay seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte oy oranları…

Hatay İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 206.393 %36,17 204.169 %35,78 56.703 %9,94 34.774 %6,09 21.101 %3,70 14.406 %2,52 9.675 %1,70 8.200 %1,44 6.593 %1,16 954 %0,17 763 %0,13 536 %0,09

HATAY BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 isim yarıştı. İşte adaylar:

AKP: İbrahim Güler

BTP: Malik Sökmen

CHP: Lütfü Savaş

DSP: Ercan Akarpınar

Saadet Partisi: Ahmet Yıldız

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 41,2 oy alarak başkan olmuştu.

AKP: % 40,5

MHP: % 15,3

HDP: % 1,4