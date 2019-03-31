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Hatay seçim sonuçları belli oldu! Hatay’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte Hatay oy oranları…

Hatay belediye başkanı belirlemek için seçmenler sandık başına gitti. Her seçimde oldukça ilginç sonuçlara sahne olan Hatay'da seçim sonuçları araştırılıyor. 8 adayın yarıştığı Hatay oy oranları haberimizin içerisinde yer alıyor. Peki Hatay'da kim kazandı?

22:39 -
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Hatay seçim sonuçları belli oldu! Hatay’ın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte Hatay oy oranları…

Hatay’da seçim sonuçları merak konusu oldu. Birçok kesimden vatandaşımızın yaşadığı Hatay’da seçim sonuçları haberimizin içerisinde yer alıyor. 2014 seçimlerinde CHP’nin kazandığı Hatay’da 31 Mart seçimleri AKP ve CHP arasında geçiyor. Peki, Hatay seçim sonuçlarına göre kim önde? İşte oy oranları…

Hatay İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Lütfü Savaş CHP CHP 360.242 % 54,91
İbrahim Güler AK Parti AK Parti 275.313 % 41,97
Diğer Diğer 8.330 % 1,27
Ahmet Yıldız Saadet Partisi Saadet Partisi 4.960 % 0,76
Ercan Akarpınar DSP DSP 4.552 % 0,69
Yunus Özgür Yıldırım Vatan Partisi Vatan Partisi 1.213 % 0,18
Vasil Koçkazı TKP TKP 687 % 0,10
Malik Sökmen BTP BTP 573 % 0,09
NİHAT TAŞKIN NİHAT TAŞKIN 182 % 0,03
Hatay İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 206.393%36,17
AK Parti AK Parti 204.169%35,78
İyi Parti İyi Parti 56.703%9,94
MHP MHP 34.774%6,09
DSP DSP 21.101%3,70
Saadet Partisi Saadet Partisi 14.406%2,52
DP DP 9.675%1,70
BBP BBP 8.200%1,44
HDP HDP 6.593%1,16
BTP BTP 954%0,17
TKP TKP 763%0,13
Vatan Partisi Vatan Partisi 536%0,09

HATAY BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 5 isim yarıştı. İşte adaylar:

AKP: İbrahim Güler
BTP: Malik Sökmen
CHP: Lütfü Savaş
DSP: Ercan Akarpınar
Saadet Partisi: Ahmet Yıldız

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçimlerinde Hatay'da CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 41,2 oy alarak başkan olmuştu.

AKP: %  40,5

MHP: % 15,3

HDP: % 1,4

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