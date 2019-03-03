Hatay’da insan kaçakçılarıyla çatışma: Ölü ve yaralılar var

Çatışma, Altınözü ilçesi Seferli Mahallesi’nde meydana geldi. İnsan kaçakçılığı yapan Suriyeli şahısların içerisinde bulunduğu 34 ZT 5695 plakalı otomobil, yol kontrolü yapan askerlerin ‘dur’ ihtarına uymayınca, kovalamaca yaşandı. Daha sonra çıkan çatışmada şahıslardan 1’i hayatını kaybederken, 3’ü yaralandı. 6 şahsın ise kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçanların yakalanması için Seferli, Avuttepe, Karbeyaz ve Sivrikavak mahallelerinde arama çalışmaları sürüyor.