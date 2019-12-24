Hatay’daki iki okul tatil ilan edildi!

Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu’nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi.

Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.

YOLDA ÇÖKME

Samandağ’da aşırı yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi.

Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, cadde ve sokaklarda çökmelere neden oldu.

Kapısuyu Mahallesi’nde yağış nedeniyle yolda toprak kayması meydana geldi.

Yolun çökmesiyle trafik tek şeritten devam ediyor.

YAHYALI VE SARIZ’DA DA TATİL

Kayseri’nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kayseri’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarız İl Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı nedeniyle taşıma eğitime 1 gün süre ile ara verildiğini bildirdi. Sarız ilçesinde de kar ve tipi nedeniyle 9 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ve karayolları ekipleri her iki ilçede kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. AJANSLAR