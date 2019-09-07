Hatice Nine’nin maden isyanı

Onbinlerce orman ağacını ve birçok merayı yok eden, TÜMAD Şirketi'ne ait altın madeni işletmesi 6 bin 600 hektarlık sahada faaliyet gösteriyor. Günde 5 milyon litre su tüketerek yöredeki su kaynaklarını kurutacağı, çevreyi ve doğal yaşamı kirleterek ekolojik yıkıma yol açacağı iddia edilen madene köylüler de hayli tepkili. SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu, Madra Dağı'ndaki Korucuoluk Köyü'ne gitti, yurttaşlarla konuştu. “Lafçı Hatçe” lakaplı, 73 yaşındaki Hatice Çakır, gözlemlerini ve tepkisini bakın nasıl dile getirdi?