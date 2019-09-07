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Hatice Nine’nin maden isyanı

"Fasulyenin artık hiçbir tadı yok. Patlıcan artık acı. Bu maden geldikten sonra böyle oldu. Zebil olduk. Çocuklarımız aç susuz kalacak." Madra Dağı’ndaki Korucuoluk Köyü’nde yaşayan 73 yaşındaki Hatice Çakır isyan ettiği madene tepkisini böyle dile getirdi.

Gökmen ULU
11:41 -
Haberler Gündem

Onbinlerce orman ağacını ve birçok merayı yok eden, TÜMAD Şirketi'ne ait altın madeni işletmesi 6 bin 600 hektarlık sahada faaliyet gösteriyor. Günde 5 milyon litre su tüketerek yöredeki su kaynaklarını kurutacağı, çevreyi ve doğal yaşamı kirleterek ekolojik yıkıma yol açacağı iddia edilen madene köylüler de hayli tepkili. SÖZCÜ Muhabiri Gökmen Ulu, Madra Dağı'ndaki Korucuoluk Köyü'ne gitti, yurttaşlarla konuştu. “Lafçı Hatçe” lakaplı, 73 yaşındaki Hatice Çakır, gözlemlerini ve tepkisini bakın nasıl dile getirdi?

 

 

Son güncelleme: android-time 11:55 07.09.2019
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