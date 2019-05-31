Hatice Nine vefat etti… Akşener için imza atmaya torununun sırtında gitmişti

24 Haziran seçimlerinde Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı adayı olması için açılan imza kampanyasına, torunu Zafer Satılmış'ın sırtında Kırşehir Adliyesi’ne giden Hatice Satılmış, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AKŞENER ZİYARET ETMİŞTİ

19 Mayıs günü Kırşehir’e giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yoğun programı arasında Hatice Satılmış’ı da ziyaret ederek elini öpmüştü. Eline kına yakılan Akşener, “Benim bu güzel anama terörist diyen vicdansızları millet affetmeyecek” yazıp yaşlı kadının fotoğrafıyla birlikte paylaşmıştı.

Hatice Satılmış’ın ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kaman'a bağlı Aydınlar Köyünde toprağa verildi.