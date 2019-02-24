Hava durumu | Pazar günü hava nasıl olacak? Kar yağışı ne kadar sürecek?

Kar İstanbul’un çeşitliği yerlerinde yoğun şekilde görülürken özellikle Avrupa Yakası’ndaki ilçelerde etkisini artırdı. Şimdi ise Pazar günü hava durumu merak ediliyor. İşte son dakika tahminlerine göre hava durumu detayları…

TRAKYA'DA KAR ETKİLİ OLUYOR

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Trakya'da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Keşan ilçesi beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının aralıklarla karla karışık yağmur şeklinde devam etmesi bekleniyor. Bu arada, Edirne kent merkezinde de soğuk hava etkili oluyor.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ DE SÜRECEK

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 24 Şubat 2019 Pazar hava durumu..

BURSA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE -3°C, 0°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 1°C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELI -4°C, 0°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Denizli ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Uşak çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Yarın hava nasıl? İşte Ege Bölgesi genelinde 24 Şubat 2019 Pazar hava durumu..

A.KARAHISAR -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yağmurlu

IZMIR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANISA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yarın hava nasıl? İşte Akdeniz Bölgesi genelinde 24 Şubat 2019 Pazar hava durumu..

ADANA 7°C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 8°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

HATAY 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde hafif yağmur, gece ve sabah saatlerinde Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat ve Ankara'nın kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yarın hava nasıl? İşte İç Anadolu Bölgesi genelinde 24 Şubat 2019 Pazar hava durumu..

ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu, kuzey çevreleri karla karışık yağmurlu

CANKIRI 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRIKKALE 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KONYA 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın hava nasıl? İşte Batı Karadeniz Bölgesi genelinde 24 Şubat 2019 Pazar hava durumu..

BOLU -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 5°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

SİNOP 5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yarın hava nasıl? İşte Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi genelinde 24 Şubat 2019 Pazar hava durumu..

AMASYA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ÇORUM 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -10°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KARS -11°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MUŞ -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

VAN -5°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GAZIANTEP 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SIIRT 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

ŞANLIURFA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı