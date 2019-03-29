Havaalanında türbanlı işçilere hakaret eden şahıs tutuklandı

İzmir'den İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’ne gelen Bülent Kökoğlu, burada cep telefonuyla bir video çekmiş, havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını göstererek hakaret içerikli sözler söylemişti. Videonun sosyal medyada yayılması ve gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Kökoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.