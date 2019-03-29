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Havaalanında türbanlı işçilere hakaret eden şahıs tutuklandı

Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde cep telefonuyla çektiği videoda havalimanındaki başörtülü işçilere hakaret içerikli sözler sarf eden Bülent Kökoğlu mahkemeye çıkarıldı. Bir başka videosunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği ortaya çıkan Kökoğlu "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeyma ULUSOY
16:54 -
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İzmir'den İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali’ne gelen Bülent Kökoğlu, burada cep telefonuyla bir video çekmiş, havalimanındaki başörtülü bir güvenlik çalışanını göstererek hakaret içerikli sözler söylemişti.  Videonun sosyal medyada yayılması ve gelen tepkiler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Kökoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son güncelleme: android-time 17:01 29.03.2019
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