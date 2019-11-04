Havalar ısınıyor pastırma sıcakları geliyor! Hava durumuna dair son tahminler…

Geçtiğimiz hafta birkaç gün mevsim normallerinin altına inen hava sıcaklıkları bu yıl genel olarak yüksek seyrediyor. Tahminlere göre pastırma sıcaklarıyla birlikte hava sıcaklıkları bir miktar daha yükselecek. Yerel sağanaklar haricinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. İşte hava durumuna dair son tahminler…

HAVALAR ISINIYOR, YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Tekirdağ’ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve İç Anadolu’nun batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAZDAN KALMA GÜNLER

Yükselen hava sıcaklıkları ve yurdu terk eden yağışlarla birlikte bu hafta yazdan kalma günler yaşanacak. Yurt genelinde haftanın birçok günü güneşli bir hava hakim olacak.

PASTIRMA YAZI NE DEMEK?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.