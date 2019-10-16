Havalimanında görevliye hakaret eden yolcuya para cezası

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenç hakkında üç yıl dört aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

DHA’nın haberine göre; hakaret suçundan bin 740 lira para cezasına çarptırılan Esenç’in cezası ertelendi.

İşte geçen 25 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda yaşanan olayın görüntüleri:

Esenç’in Tuğçe Sevi’ye “Bakın 1 saat oldu hâlâ öğrenemiyorsunuz bunları… Aklını çalıştır” dediği görüntülere yansıyor.

Sevi ise “Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle” diyerek Esenç’in yanına doğru gidiyor.

Bunun üzerine Esenç, “Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü” diyerek geri çekiliyor.

Görüntülere yansıyan diğer yolcuların da Esenç’e tepki gösterdiği duyuluyor.