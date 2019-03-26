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Havalimanında silah sesleri: Yaralı polisler var | Son dakika

Kayseri Havalimanı'nda görevli polis memuru Eyüp B., tartıştığı mesai arkadaşı polis memuru Ali A.'yı tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu. Yaralanan 2 polis, hastaneye kaldırıldı.

16:43 -
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Olay, saat 16.20’de Kayseri Havalimanı’nda meydana geldi. İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında görevli polis memuru Eyüp B., mesai arkadaşı Ali A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Eyüp B., tabancasını çıkarıp meslektaşına 3 el ateş etti. Eyüp B., daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Kayseri’de polisler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi. DHA

Yaralanan 2 polis, çağrılan sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Havalimanında yolcular büyük panik yaşarken, polis ekipleri havalimanında geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı DHA

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Son güncelleme: android-time 18:27 26.03.2019
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