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Havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir? Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu, kış aylarında en çok dikkat etmemiz gerek sağlık konusundan geldi. Bugün saat 20:30'da başlayacak ve 20 bin lira büyük ödüllü Hadi'de ipucu sorusu "Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?" oldu.

19:03 -
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Havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir? Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu bekleyenler için yayınlanadı. Havaların bir sıcak, bir soğuk olması en çok sağlığımızı etkiliyor. Bugünkü Hadi ipucu sorusu da soğuk algınlığı sonucu solunum yollarımızda ortaya çıkan bir rahatsızlıkla ilgili. İşte 1 Şubat Hadi ipucu sorusu;  Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?

HADİ İPUCU SORUSU 1 ŞUBAT

Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye ne denir?

CEVAP: Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı nedeniyle akciğerlerdeki havayı ani ve gürültülü olarak dışarı vermeye öksürük denir.

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