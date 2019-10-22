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10 ilde ‘hayalet silah’ operasyonu; 4’ü polis 75 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Aralarında 4 kriminal polisin de bulunduğu 75 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3 atölyede 53 tabanca ve 7 av tüfeği, 5 bin 100 mermi ele geçirdi. Şebeke elebaşı Mustafa K.’nin makine mühendisi ortağıyla, X-Ray’dan geçebilen hayalet silahın taklidini yaptığı belirtildi.

Habip ATAM
15:32 -
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10 ilde ‘hayalet silah’ operasyonu; 4’ü polis 75 gözaltı

İstanbul Emniyetine bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri, Pendik, Tuzla, Maltepe ve Kartal'da silah yakalamaları yoğunlaşınca çalışma başlattı. Araştırmalarda birbirleriyle bağlantılı bazı şüpheliler belirlendi. Şebekelerin, ortak hareket ettiği tespit edilince araştırmalar derinleştirildi. Çalışmaların devamında, şebekelere silah temin eden kişinin Mustafa K. olduğu anlaşıldı.

MAKİNE MÜHENDİSİ ORTAK

Polis ekiplerinin çalışmasında Mustafa K.'nin hayalet silah olarak bilinen X-Ray'dan geçen Glock marka silahların birebir taklidini yaptığı öne sürüldü. Mustafa K.'nin makine mühendisi ortağı Mustafa A. ile ortak yasadışı silah imalatı yaptığı kaydedildi.

4 POLİS BELİRLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde şebeke elebaşı Mustafa K.'nin polislerle de irtibatı belirlendi. Çalışmalarda Kriminal Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polisin Mustafa K. ile görüştüğü anlaşıldı. Organize polislerinin çalışmasında, 4 polisin, görevli oldukları depolardan mermi alarak, Mustafa K.'ye sattığı öne sürüldü. İddiaya göre, polisler Mustafa K.'den tabanca alarak 8-15 bin lira arasında sattı.

106 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Organize polisinin çalışmasında, şebeke elebaşı, ortağı ve 4 polisle birlikte 106 şüpheli tespit etti. Araştırmaların tamamlanmasının ardından operasyon başlatıldı. Sabah saatlerinde, İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa'da operasyon düzenlendi.

129 ADRESE GİRİLDİ

Eş zamanlı düzenlenen baskında, 106 şüphelinin yakalanması için 129 adrese girildi. Aralarında 4 polisin de bulunduğu 75 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, girdikleri 3 atölyede 53 tabanca ve 7 av tüfeği, 5 bin 100 mermi ele geçirdi.

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Şüphelilerden bazıları Varan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Son güncelleme: 15:33 22.10.2019
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